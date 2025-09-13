Menu
Menu Busca sábado, 13 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Campanha arrecada brinquedos para o Dia das Crianças; saiba como doar

As doações podem ser realizadas até o dia 30 deste mês em qualquer unidade do Sesc da Capital

13 setembro 2025 - 14h12Taynara Menezes
A campanha é um convite à solidariedadeA campanha é um convite à solidariedade   (Foto: Reprodução)

O Sesc Mais está com uma Campanha do Dia das Crianças, com o objetivo de arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social. Para quem tiver interesse, pode doar até o dia 30 de setembro em qualquer unidade da Capital. 

As doações serão destinadas às famílias atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil. Em 2024, a ação arrecadou 2.462 brinquedos, que foram entregues a nove instituições sociais, beneficiando diretamente 1.872 crianças e adolescentes.

Parte das doações também foi utilizada para montar brinquedotecas, proporcionando espaços permanentes de brincadeiras e convivência.

A campanha é um convite à solidariedade e reforça o compromisso do Sesc com o bem-estar e a infância. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e uma oportunidade de alegria para quem mais precisa.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Amigos e familiares se mobilizaram para doar sangue
Cidade
Primeira ação em homenagem a Luiz Torchetti marca início da Fundação Mova-se
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Maskot/Getty Images
Cidade
Campo Grande cria política contra adultização e sexualização infantil na internet
Vereador Ronilço Guerreiro
Cidade
Feiras livres da Capital são reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial
Arma periciada no processo
Justiça
Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande
Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades do CEDEG, CER e IPED ou diretamente pelo WhatsApp
Cidade
APAE promove costelada para melhorar estrutura de ensino dos alunos atendidos
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Com foco no autismo, nova fase do Gov MS 4.0 é ampliada e atenderá os 79 municípios
Cidade
Com foco no autismo, nova fase do Gov MS 4.0 é ampliada e atenderá os 79 municípios
Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" -
Justiça
Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira