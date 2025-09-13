Campanha arrecada brinquedos para o Dia das Crianças; saiba como doar

O Sesc Mais está com uma Campanha do Dia das Crianças, com o objetivo de arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social. Para quem tiver interesse, pode doar até o dia 30 de setembro em qualquer unidade da Capital.

As doações serão destinadas às famílias atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil. Em 2024, a ação arrecadou 2.462 brinquedos, que foram entregues a nove instituições sociais, beneficiando diretamente 1.872 crianças e adolescentes.

Parte das doações também foi utilizada para montar brinquedotecas, proporcionando espaços permanentes de brincadeiras e convivência.

A campanha é um convite à solidariedade e reforça o compromisso do Sesc com o bem-estar e a infância. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e uma oportunidade de alegria para quem mais precisa.

