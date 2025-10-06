Menu
Campanha arrecada lenços e acessórios para pacientes com câncer em MS

A ação acontece até o dia 31 de outubro e conta com dez pontos de coleta em Campo Grande e Dourados

06 outubro 2025 - 18h23Taynara Menezes
Criada em 2014, a campanha foi inspirada na história de Rosa Mavignier,Criada em 2014, a campanha foi inspirada na história de Rosa Mavignier,   (Foto: Divulgação)

Durante o mês de outubro, dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, uma campanha solidária está arrecadando lenços, turbantes, toucas, bonés, boinas e chapéus para pacientes em tratamento oncológico em Campo Grande e Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A ação acontece até o dia 31 de outubro e conta com dez pontos de coleta nas duas cidades. Os itens doados serão destinados a instituições que oferecem apoio emocional e assistencial a pessoas em tratamento contra o câncer, como a Associação Lenços de Luz, a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), a ABRAPEC e o Hospital de Amor de Dourados.

O câncer de mama é o mais comum entre mulheres no Brasil e também o que mais causa mortes. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados mais de 73 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025, o que corresponde a um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Criada em 2014, a campanha foi inspirada na história de Rosa Mavignier, que durante o tratamento contra o câncer recebeu doações de lenços após um gesto de solidariedade viralizar nas redes sociais. Rosa faleceu em 2016, mas sua iniciativa segue sendo multiplicada por voluntários e apoiadores em diversas cidades.

“A doação de um lenço é simples, mas tem um impacto profundo para quem enfrenta o câncer. É um gesto que transmite carinho e acolhimento”, explica Ana Paula Mavignier, filha de Rosa.

Serviço – Campanha Lenço Solidário 2025

O que doar: lenços, turbantes, toucas, bonés, boinas e chapéus
Período: até 31 de outubro
Cidades participantes: Campo Grande e Dourados (MS)

Pontos de arrecadação – Campo Grande:

Comper Itanhangá

Comper Jardim dos Estados

Comper Ypê Center

Comper Tamandaré

Comper Brilhante

Comper Spipe Calarge

Fort Atacadista Três Barras

Fort Atacadista Norte Sul Plaza

Fort Atacadista Tiradentes

Ponto de arrecadação – Dourados:

Comper Dourados

Instituições beneficiadas:

Hospital de Amor Dourados

Associação Lenços de Luz

Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC)

ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer)

