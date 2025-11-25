Menu
Campanha "Caixa Encantada" entra na reta final e inicia triagem das doações em MS

Iniciativa do Governo de MS encerra arrecadações nesta semana e inicia distribuição de brinquedos a partir de 2 de dezembro

25 novembro 2025 - 14h28Taynara Menezes
O encerramento oficial está marcado para 1&ordm; de dezembroO encerramento oficial está marcado para 1º de dezembro   (Foto: Álvaro Rezende)

A campanha de arrecadação de brinquedos 'Caixa Encantada – Doe um Brinquedo', realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, entrou na fase final nesta segunda-feira (24), com o último Dia D nas secretarias estaduais e início da triagem no Centro de Convenções Albano Franco. A ação, em sua 10ª edição, busca presentear milhares de crianças no período de Natal.

O encerramento oficial está marcado para 1º de dezembro. As entregas dos brinquedos ocorrerão entre 2 e 8 de dezembro.

O governador Eduardo Riedel destacou o impacto social da iniciativa e a mobilização dos servidores e parceiros. “Meu sentimento é de gratidão por este comprometimento de todo mundo que participou e mobilizou as doações. A sociedade é construída pelas nossas atitudes e esta doação vai fazer a diferença na vida de muita gente. Nossa meta é chegar a 100 mil brinquedos”, afirmou.

A primeira-dama e madrinha da campanha, Mônica Riedel, ressaltou o apoio às famílias que não teriam condições de comprar presentes. “Atender uma criança é ajudar uma família inteira”, disse.

Segundo o secretário de Administração, Frederico Felini, mais de 50 municípios solicitaram brinquedos este ano, demonstrando a credibilidade da campanha. Em 2023, foram distribuídos 75 mil itens.

O último Dia D percorreu secretarias como Segov, Sejusp e SAD. Na Segov, foram arrecadados 12.684 brinquedos. A secretária-adjunta Ana Nardes elogiou o engajamento das equipes. O chefe da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, também destacou a dedicação dos servidores.

Entre os beneficiados está a ONG Sonhadores, representada por Miguel Menezes, 15 anos, que participa do projeto musical da entidade e compôs a canção oficial desta edição. “Foi muito especial contribuir com a campanha”, afirmou.

