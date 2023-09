Campanha da Prefeitura promove Dia Sem Carro em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com a Agetran – (Agência Municipal de Trânsito), realizará nesta sexta-feira o Dia Sem Carro. A ação acontece em alusão à Semana da Bicicleta, comemorada entre os dias 16 e 23 de setembro, e visa estimular a reflexão sobre a dependência do uso de veículos motorizados e as consequências do hábito para o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades.

A Semana da Bicicleta é promovida pelos seguintes órgãos e entidades governamentais e instituições da sociedade civil organizada: GT Cicloviário, composto pela Planurb, Agência Municipal de Trânsito (Agetran), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coletivo Bici Nos Planos CG, Bike Anjo Campo Grande, com a colaboração da Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMU).

Para a Coordenadora do Grupo Técnico (GT) Cicloviário, do Comitê de Acessibilidade e Mobilidade Urbana (COAMU), convidou a todos para participarem das ações da semana e contribuírem com o Dia Mundial Sem Carro. “Convidamos todos para participarem da Semana da Bicicleta de Campo Grande, evento que congrega diferentes parceiros em prol deste importante meio de transporte e da qualidade de vida em nossa cidade. Esperamos que seja o primeiro evento de muitos”, disse.

Durante a programação, a Semana da Bicicleta realizará circuitos como o Passeio Ciclístico Feminino Fancy Women Bike Ride; lançamento da Campanha para implantação de paraciclos; Ação Educativa para a segurança do ciclista; Sessão de Cinema – Cine SESC – filmes: Afuá – Cidade das Bicicletas e Elo Perdido – O Brasil que pedala; oficina participativa “A mobilidade urbana por bicicleta em Campo Grande”; Concurso Cultural Minha Cidade Sem Carros; entre outros.



