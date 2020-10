Campanha "Eu Alimento" beneficia oito instituições sociais

Em 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e Agricultura (FAO), a Fundação Manoel de Barros, em parceria com a Uniderp, finalizou a Campanha ‘Eu Alimento’ 2020. Foram arrecadados mais de 4 toneladas de alimentos, que beneficiaram oito instituições sociais de Campo Grande-MS; cada uma recebeu meia tonelada de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, entre outros.

Na Campanha deste ano foram contempladas as seguintes entidades: Associação ATO: Amparar, Transformar e Orientar de Assistência Social, Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis dos Aterros Sanitários de MS (ATMARAS/MS), Associação Familiar da Comunidade Negra São João Batista (AFCN), Fundação Manoel de Barros com o Projeto Em Busca do Saber (que atende mulheres de baixa renda), Instituto Atos de Amor, Instituto Brasileiro de Inovação Pró-Sociedade Saudável Centro Oeste (IBISS CO), Núcleo Humanitário da Nhanhá e Recanto da Criança.

Para Alice Lopes, coordenadora do Instituto Atos de Amor, receber as doações da Campanha ´Eu Alimento´ foi de extrema importância: “Para nós representa uma intenção positiva de ajuda ao próximo, gesto de amor, carinho e dedicação. Essa doação contribuirá com a preparação de várias refeições que oferecemos para crianças e adolescentes em sistema de abrigo, bem como para moradores de rua”.

Segundo o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, a campanha é realizada desde 2017 e engloba as ações de assistência social da Fundação. A ação buscou apoiar entidades que promovem a transformação de vida de pessoas em vulnerabilidade social. “Estamos muito felizes por auxiliar todas essas instituições que vão levar refeições, alimento, para os seus usuários. A nossa união nestes últimos 45 dias na busca por doações, nos contatos com parceiros, na divulgação junto à comunidade, valeu muito a pena! Aproveito para agradecer todos que contribuíram com a nossa Campanha”, finalizou.

“A doação de alimentos é um ato nobre, de enxergar a necessidade do próximo, uma atividade fundamental no combate à fome e garantindo o direito à alimentação. Compartilhar com aqueles que mais precisam da nossa ajuda contribui para a transformação social que desejamos”, afirmou o diretor da Uniderp, Taner Bitencourt.

Fundação Manoel de Barros

Instituída em 1998, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão contribuir com a promoção do desenvolvimento social, científico e tecnológico, por intermédio de parcerias, para construção de uma sociedade justa e igualitária. A FMB desenvolve projetos e ações com amor, respeito, ética, comprometimento, perseverança e solidariedade a fim de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Atualmente atua com patrocínio da Águas Guariroba, Comper, Getnet, Raizen e Uniderp e, conta com parceiros como: Conselho Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Mais informações em www.fmb.org.br/, Facebook, Instagram ou pelo telefone (67) 3384-8042.

