Campanha Lenço Solidário beneficia a ABRAPEC em MS

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, representando também a principal causa de mortalidade por câncer no país

01 dezembro 2025 - 19h33
A ação, que ocorreu ao longo de outubro, foi encerrada na última semana com a entrega das doações à ABRAPEC   (Foto: Divulgação)

Durante o mês de outubro, a Campanha Lenço Solidário, promovida pelo Grupo Pereira, ganhou destaque em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de arrecadar lenços para mulheres em tratamento de câncer de mama. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, representando também a principal causa de mortalidade por câncer no país, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 2023, estima-se a ocorrência de 73.610 novos casos.

A ação, que ocorreu ao longo de outubro, foi encerrada na última semana com a entrega das doações à ABRAPEC (Associação Brasileira de Apoio a Pacientes com Câncer). As doações foram arrecadadas nas lojas Comper e em unidades do Fort Atacadista, com pontos de coleta em Campo Grande e Dourados, incluindo lojas como Comper Itanhangá, Jardim dos Estados, Ypê Center, Tamandaré e Brilhante, além das unidades do Fort Atacadista nos bairros Três Barras, Norte Sul Plaza e Tiradentes.

A campanha contou com a participação ativa de colaboradores e clientes, que se uniram em uma corrente de solidariedade para apoiar as mulheres em tratamento. A entrega dos lenços foi realizada com muito carinho e gratidão aos assistidos pela ABRAPEC, que agradeceu ao Grupo Pereira, às equipes das lojas e a todos os que contribuíram para o sucesso da ação.

A ABRAPEC reforça a importância dessas iniciativas e convida a todos a continuarem contribuindo para causas como esta, que fazem a diferença na vida de quem enfrenta o câncer de mama.

Para quem deseja ajudar, a ABRAPEC também disponibiliza um PIX para doações: 05.116.931/0005-05.

