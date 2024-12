'Campanha Nome Limpo' entra na última semana de negociação

Clientes com contas de energia em atraso poderão negociar na Campanha Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a partir de segunda-feira (9).

A Energisa terá atendimento presencial até sexta-feira (13) na ACICG, das 8h às 17h, sem intervalo. A entidade está situada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho, na Capital.

Serão ofertadas possibilidade de pagamento de dívidas com parcelamento em até 36 vezes, sem entrada inicial, e descontos de até 80% sobre o valor da dívida. Quem já tiver algum parcelamento com a empresa e não conseguiu quitar, pode negociar. As condições são válidas para clientes que tenham ao menos uma fatura vencida.

A 4ª edição da Campanha Nome Limpo Estadual começou no dia 4 de novembro promovendo conciliações para negociação de dívidas de forma online com outras 11 empresas da Capital, Naviraí, Três Lagoas, Eldorado e Água Clara.

A expectativa é recuperar R$ 2 milhões até o dia 13 de dezembro, quando termina o evento.

Participam da ação na modalidade online as empresas: Sesc, Faculdade Insted, Dois Amores Garden, Dalf Contabilidade, EL Consultoria e Alvorada Agropecuária, de Campo Grande; Faculdades AEMS, de Três Lagoas; Lojas Oriente, de Naviraí; Celeiro Casa de Ração e Agropecuária, de Água Clara; e Nova Alvorada Autoescola, de Eldorado.

“Por meio de uma lista de nomes fornecida por esses estabelecimentos, convidamos consumidores inadimplentes para regularizarem suas dívidas por meio de audiências de conciliação, que ocorrem de forma online. Essas sessões contam com um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que auxilia na condução de um acordo entre o representante da empresa e o cliente”, explica a coordenadora da Campanha Nome Limpo e gerente comercial da ACICG, Paola Nogueira.

