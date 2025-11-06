Menu
Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa dia 10 em Mato Grosso do Sul

Adoção das cartas de crianças podem ser feitas nas agências, de maneira física, ou pelo blog da campanha

06 novembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Campanha começa com intuito de promover ações para as criançasCampanha começa com intuito de promover ações para as crianças   (Divulgação/Correios)

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios começa na próxima segunda-feira, dia 10, em Mato Grosso do Sul. O lançamento regional acontece às 10h, na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, no Jardim Canguru, em Campo Grande. 

O evento contará com a presença do Bom Velhinho, que simbolicamente dá início à ação convidando a comunidade a participar e ajudar a transformar em realidade os pedidos feitos por crianças de todo o Estado.

Neste ano, mais de 5,5 mil cartas já chegaram aos Correios sul-mato-grossenses, vindas de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e de instituições sociais.

Quem quiser participar pode adotar uma cartinha de duas formas: presencialmente, nas agências dos Correios participantes, ou virtualmente, pelo blog oficial da campanha. 

A adoção é gratuita e qualquer pessoa pode se tornar um “Papai Noel” de verdade — basta escolher uma carta e entregar o presente até o prazo estipulado pelos Correios.

Vanguard - Sound

