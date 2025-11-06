Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa dia 10 em Mato Grosso do Sul

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios começa na próxima segunda-feira, dia 10, em Mato Grosso do Sul. O lançamento regional acontece às 10h, na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

O evento contará com a presença do Bom Velhinho, que simbolicamente dá início à ação convidando a comunidade a participar e ajudar a transformar em realidade os pedidos feitos por crianças de todo o Estado.

Neste ano, mais de 5,5 mil cartas já chegaram aos Correios sul-mato-grossenses, vindas de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e de instituições sociais.

Quem quiser participar pode adotar uma cartinha de duas formas: presencialmente, nas agências dos Correios participantes, ou virtualmente, pelo blog oficial da campanha.

A adoção é gratuita e qualquer pessoa pode se tornar um “Papai Noel” de verdade — basta escolher uma carta e entregar o presente até o prazo estipulado pelos Correios.

