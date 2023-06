Campanha 'Seu Abraço Aquece' recebe doações da Fapec

Durante a terça-feira (6), a campanha "Seu Abraço Aquece", liderada pela primeira-dama Mônica Riedel, recebeu novas doações e dessa vez foram destinadas cinco sacolas cheias de itens arrecadados pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura).

Nessa leva de doações, foram arrecadados sacolas cheias de peças de roupas infantil e adultos, edredons, cobertores e calçados e foram destinados para a Agems (Agência Estadual de Regulação e Serviços Públicos).

Para Nilce Brun, diretora-presidente da Fapec, a campanha é uma forma de incentivar a solidariedade, enquanto Carlos Alberto Assis, diretor-executivo da Agems, destacou que as doações vão aquecer várias pessoas e agradeceu a colaboração de órgãos e entidades.

"O Governo do Estado é que agradece, em nome da nossa primeira-dama, Mônica Riedel, pois para quem precisa isso daqui [doações] é tudo. Vocês estão aquecendo várias pessoas e o importante é isso, saber que você pode ajudar sempre uma pessoa, em nome do Governo do Estado agradeço a Fapec por essa imensa colaboração”, diz.

A campanha “Seu Abraço Aquece” destinará todas as arrecadações para pessoas em situações de vulnerabilidade assistidas por mais de 200 instituições beneficentes e ONGs.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também