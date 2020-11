Campanha une artistas e empresários contra toque de recolher

Com o anúncio do novo toque de recolher na cidade de Campo Grande nesta quarta-feira (25), os empresários das casas de show, artistas e pessoas que dependem da noite para trabalhar, começaram um movimento chamado “CG Sem Hipocrisia #covidnaotemhora”.

O intuito, segundo um empresário proprietário de uma das casa de shows da capital que preferiu não ser identificado, é chamar a atenção do poder público em repúdio contra a medida. “Mais uma vez estão penalizando a classe por horários. Vamos continuar funcionando em horários adaptados, mas brigando! Existem muitas famílias que dependem disso”, afirmou o empresário. Um grupo de empresários deve procurar a prefeitura para buscar soluções, segundo ele.

A campanha ganha força nas redes socais. O músico Nini Dy Castro também manifestou seu descontentamento com a medida. “O vírus não tem hora. Favoriza uns e prejudica outros, eu no caso que trabalho a noite”, afirmou o artista que ainda sugeriu o toque de recolher as 2 horas, para que dê tempo de todos chegarem em casa.

O toque de recolher começa a valer a partir desta quinta-feira (26), com horário da 00h as 5h. Desde março deste ano, a cidade já teve mais de dez horários diferentes de toque de recolher. A um mês o prefeito Marquinhos Trad havia retirado totalmente a medida restritiva, mas acabou voltando atrás hoje, por conta do aumento de casos do coronavírus.

