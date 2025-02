'Campanha Volta às Aulas': Agetran e GCM fazem orientações para evitar acidentes de trânsito

Com o retorno das aulas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, deu início a “Campanha Volta às Aulas”, com ações de conscientização em escolas da capital. A iniciativa, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, irá orientar motoristas e pedestres sobre o respeito às leis de trânsito, com foco na segurança nas proximidades das instituições de ensino. Equipes da Agetran realizarão palestras, distribuirão materiais educativos e promoverão atividades de conscientização junto à comunidade escolar para evitar acidentes e garantir a proteção de crianças e adolescentes no trajeto diário.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte coletivo sobre a importância do respeito às leis de trânsito, prevenindo acidentes e promovendo uma mobilidade urbana mais responsável.

A campanha inclui orientações sobre o uso correto da faixa de pedestres, o respeito aos limites de velocidade, a proibição da fila dupla em frente às escolas e a necessidade de equipamentos de segurança para ciclistas e motociclistas.

Nos próximos dias, a Agetran levará a campanha para diversas escolas da Capital. Confira o cronograma das próximas ações

