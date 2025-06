Campina Verde recebe mutirão 'Todos em Ação' na E.M Professora Oneida neste sábado

Ofertando mais de 300 atendimentos gratuitos em um só lugar neste sábado (28), o mutirão “Todos em Ação”, chega ao bairro Campina Verde e comunidades vizinhas das 8h às 13h na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, localizada na Rua Professora Odete Trindade Benites, s/n.

A estrutura montada na unidade escolar irá ofertar atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, educação, cultura, lazer, orientação jurídica, entre outras. O evento conta ainda com apresentações culturais e exposições, proporcionando um dia de integração e acolhimento para toda a família.

Entre os principais serviços estão a emissão e atualização de documentos (como a Carteira de Trabalho), vacinação, corte de cabelo, atendimento veterinário, orientação jurídica e social, além de atividades recreativas e educativas voltadas para as crianças. O cidadão deve portar documentos originais e cópias para ter acesso aos serviços.

A iniciativa é fruto de um esforço coletivo que envolve a Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal, Fecomércio MS, Senac, o projeto Mutirão, além de dezenas de secretarias municipais e instituições parceiras.

