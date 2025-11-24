Campo Grande abre inscrições para seleção de cuidador social

A Prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de Cadastro de Reserva para a função de Cuidador Social.

As inscrições são gratuitas, presenciais e ocorrerão nos dias 25 e 26 de novembro de 2025, das 8h às 13h, no Teatro Municipal José Octávio Guizzo, localizado na Avenida Afonso Pena, 3297, Centro.

A função exige Ensino Médio completo e integra equipes das unidades de acolhimento do Município, prestando apoio a idosos, crianças e pessoas com deficiência, acompanhando atividades diárias, serviços de saúde e educação, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

A seleção é para Cadastro de Reserva, com jornada de 40h semanais (escala 12x36) e remuneração bruta de R$ 1.518,00.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (24), a partir da página 5.

