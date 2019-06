Campo Grande avança no conceito de cidade sustentável e leva prêmio nacional

Campo Grande é novamente destaque nacional, desta vez como modelo de gestão ambiental municipal. As políticas ambientais locais conquistaram, para a prefeitura, o “Prêmio Destaque Nacional em Gestão Ambiental”, que será entregue neste mês, pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). A premiação visa valorizar os municípios por ações e iniciativas que promovam a sustentabilidade socioambiental.

O destaque vai para o conjunto de práticas implementadas pela atual administração municipal que, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, resulta num constante processo de evolução do planejamento urbano e ambiental. “Campo Grande avança cada vez mais no conceito de cidade sustentável, com ações desenvolvidas pela prefeitura, durante todo o ano”, disse o titular da Semadur.

Uma série de ações está sendo adotada na Capital Morena, com práticas eficientes que têm como objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida da população, visando o desenvolvimento econômico aliado à preservação do meio ambiente. “O prefeito Marquinhos Trad demonstra que sua gestão é voltada para o futuro, porém preservando o meio ambiente”, pondera Luís Eduardo.

Dentre as ações promovidas pelo poder público destacam-se: fiscalizar e monitorar a qualidade das águas superficiais dos cursos d’água, incentivar a preservação da arborização urbana com o manejo das árvores símbolo da cidade, plantios sistemáticos em diversas regiões, além da distribuição de mudas produzidas no Viveiro Municipal gratuitamente à população, buscar a recuperação e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP), oferecer à população espaços como os Centros de Educação Ambiental (CEA), que objetivam contribuir para a promoção e apoio ao processo de educação e conscientização ambiental em Campo Grande, são algumas ações com realização contínua.

Também são ações importantes a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, limpeza e manutenção das ruas e avenidas, a implementação de legislações que estabelecem regras para o descarte dos resíduos sólidos urbanos, incentivo à coleta seletiva e a revitalização de espaços públicos.

