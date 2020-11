Campo Grande sediará o 33º Torneio Estadual de Integração Agronômica

Durante os dias 5 e 6 de dezembro, acontece no Clube Estoril em Campo Grande, o 33º Torneio Estadual de Integração Agronômica (TEIA), tradicional encontro de profissionais da área de agronomia. Por conta da pandemia, o encontro terá a programação em formato. Desde 1988 o TEIA acontece todos os anos com uma proposta de torneio de futebol entre as entidades de classes profissionais existentes no estado.

Cada ano o TEIA é realizado em uma cidade, sendo que a organização fica por conta da Entidade de Classe da Cidade que cedia o evento, esse ano sendo organizado pela Associação Campo-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ACEA).

Até o ano de 1995 a disputa era no futebol de salão, a partir de 1996 na cidade de bonito, virou o futebol suíço. O evento também tem a participação dos profissionais do nosso país vizinho, o Paraguai, que participaram de todas as edições do evento desde o início, sendo Pedro Juan Caballero cede do evento por diversas vezes. Outro município que recebeu o torneio em 2007 foi o município de Chapadão do Céu (GO).

Nesta edição, além do tradicional encontro, acontecerá também um evento técnico/científico, com palestras, cursos e whorkshops.

Os temas abordados serão: Uso correto de agrotóxicos, rotação de cultura e qualidade do solo, Seguro Rural, Drones no Agro, Agricultura de Precisão, entre outros. Este evento é aberto para o público em geral. Toda a programação e inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site. e para os participantes, terá emissão de certificado.

As inscrições são limitadas, para mais informações: (67) 99219-0808

Este evento tem o Patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea/MS) e Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua).

Conforme decreto municipal, o evento terá sua capacidade respeitada, assim como distanciamento, uso de máscaras, uso de alcool em gel, entre outras propostas descritas no plano de biossegurança, buscando assim a segurança de todos participantes.

