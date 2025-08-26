Campo Grande celebra 126 anos com Corrida do Facho e Desfile Cívico-Militar no Centro

Campo Grande comemora nesta terça-feira (26) seus 126 anos de fundação com programação especial no Centro, marcada pela tradicional Corrida do Facho e pelo Desfile Cívico-Militar, que deve reunir maos de 30 mil pessoas na Rua 13 de Maio neste ano.

As atividades começaram cedo, às 6h, com a Corrida do Facho, organizada pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp). Mais de 200 atletas divididos em equipes masculinas e femininas percorreram o trajeto de até 10 quilômetros, com largada e chegada no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena.

Em seguida, a partir das 8h, teve início o desfile, que se estende até as 11h30. O evento reúne cerca de 70 entidades civis e militares, entre escolas, bandas e forças de segurança. A Prefeitura estima público recorde ao longo do percurso, que vai da Rua Barão do Rio Branco até a Rua 7 de Setembro.

Por conta da montagem da estrutura e da realização dos eventos, diversas ruas da região central foram interditadas desde a noite de segunda-feira (25).

Além do desfile, a programação inclui ainda uma Feira Cultural na Praça Ary Coelho, aberta ao público após as solenidades.

