Campo Grande celebra marca histórica de empregos

Evento também certificou 1,4 mil trabalhadores do Primt

15 agosto 2025 - 15h39Carla Andréa    atualizado em 15/08/2025 às 16h49

Durante a edição especial da Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de História e Trabalho, realizada nesta quinta-feira (14) no Parque Ayrton Senna, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou um marco importante para a geração de empregos na Capital: em 2025, o programa Emprega CG já alcançou 12 mil encaminhamentos, o equivalente a 60% do total registrado em todo o ano passado, mesmo com o calendário ainda em agosto.

O evento levou ao Bairro Aero Rancho serviços, capacitação e oportunidades. Um dos destaques foi a certificação de 1.462 beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), que concluíram o Ciclo Anual de Palestras de Capacitação da Escola Funsat, complemento às 80 horas obrigatórias de qualificação do programa.

Vagas e contratações

No local, 22 equipes de recrutamento de empresas parceiras ofereceram 1.600 vagas de emprego para 19 funções diferentes, com o desafio de efetivar uma contratação a cada sete minutos.

Em apenas 210 minutos de evento, 110 candidatos foram encaminhados para entrevistas, e metade deles já garantiu emprego.

