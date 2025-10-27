Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores

Foi sancionada a Lei que garante a realização de cursos sobre manobras de desengasgo em bebês e recém-nascidos nas unidades de saúde de Campo Grande. A proposta inclui as orientações durante o pré-natal e o pós-natal, para preparar pais, mães e cuidadores para agir em situações de emergência e evitar tragédias.

Os treinamentos serão ministrados por profissionais qualificados em primeiros socorros, com aulas teóricas e práticas. Além disso, as unidades de saúde deverão divulgar as datas e horários dos cursos em locais visíveis, garantindo que todas as famílias tenham acesso às informações. As atividades acontecerão pelo menos uma vez por mês, conforme calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

A nova lei também permite que a Prefeitura firme parcerias com entidades públicas ou privadas. A intenção é integrar o conteúdo aos programas de atenção materno-infantil, fortalecendo a rede de cuidados com a primeira infância.

