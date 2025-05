Campo Grande deve construir 25 parquinhos infantis até 2027

A cidade de Campo Grande deverá ter nos próximos anos, pelo menos 25 novos parquinhos infantis com apoio do Ministério Público do Trabalho, que destinará recurso de R$ 1,5 milhão por meio de processos trabalhistas.

Os novos parquinhos fazem parte do convênio firmado entre MPT-MS e a Prefeitura ainda no ano de 2023. As obras serão realizadas pelas equipes do executivo municipal.

Nesta quarta-feira (14), houve uma reunião com a apresentação do plano de trabalho e designação dos locais de instalação dos parquinhos. O equipamento público é projetado para garantir que crianças de todas as habilidades possam brincar e se divertir em um ambiente seguro e inclusivo.

Os primeiros bairros a terem um parque infantil foram o Jardim Noroeste e Tarumã. Segundo o MPT-MS, o próximo parque a ser inaugurado será no bairro Tiradentes.

Ainda conforme o convênio, os bairros a terem os parques instalados serão: Coronel Antonino, Vila Nasser, José Abrão, Nova Lima, Estrela Dalva, Mata do Jacinto, Universitário, Rita Vieira, Tiradentes, Guanandi, Centro Oeste, Centenário, Lageado, Alves Pereira, Aero Rancho, Nova Campo Grande, Popular, Panamá, Coophavilla II e São Conrado.

A parceria do MPT-MS com o município teve início em 2018, quando foi formalizado o primeiro convênio.

