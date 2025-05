Campo Grande é a 2ª capital com melhor qualidade de vida do Brasil, aponta estudo

Campo Grande se destacou nacionalmente ao conquistar o segundo lugar no ranking de qualidade de vida entre as capitais brasileiras, de acordo com estudo divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Instituto de Progresso Social (IPS).

O levantamento avaliou 5.570 municípios de todo o país e posicionou a capital sul-mato-grossense como a 13ª colocada entre as 20 cidades com os melhores índices do Brasil.

Entre as capitais, Campo Grande ficou atrás apenas de Curitiba (PR). Na sequência aparecem Brasília (DF), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), completando o grupo das cinco primeiras.

O IPS Brasil 2025 leva em consideração três grandes dimensões para medir o progresso social: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Ao todo, foram utilizados 57 indicadores, com dados públicos e recentes, provenientes de fontes como IBGE, Inep, Ministério da Saúde, CNJ, entre outros.

O índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. O IPS foca nos resultados gerados para a população. Ou seja, analisa se políticas públicas e recursos estão de fato contribuindo para melhorar a vida das pessoas nos municípios.

