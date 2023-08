Campo Grande é a cidade mais competitiva do Centro-Oeste, aponta levantamento

Campo Grande se tornou mais uma vez destaque nacional e apareceu em primeiro lugar entre as cidades do Centro-Oeste no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgada na última semana pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove Digital e a Seall.

“Estamos constantemente trabalhando para melhorar esses indicadores e a inauguração do Parque Tecnológico, o primeiro de Mato Grosso do Sul, vai nos ajudar muito a atrair novos negócios e empregos e, com certeza, elevar nossa posição no ranking nacional de competitividade”, disse a prefeita Adriane Lopes em comemoração ao desempenho da Capital.

Para a realização da versão mais atual do ranking foram retirados os dados da prévia do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados 410 municípios com mais de 80 mil habitantes, o que corresponde a cerca de 60% da população do país.

Foram avaliados 65 indicadores, que foram agrupados em treze pilares temáticos: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano, telecomunicações.

O diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, explicou que competitividade é olhar para a equidade, justiça e desenvolvimento econômico e social de um município.

“É, no fim do dia, promover transformação social, trazer bem-estar, qualidade de vida para a população”. De acordo com ele, um governo competitivo é aquele que usa dados e evidências para a tomada de decisão e para a construção de políticas públicas eficientes”, disse.

Ficando em 92ª posição, Campo Grande foi a única cidade do Centro-Oeste a figurar entre as 100 primeiras. Entre as Capitais, a Cidade Morena aparece na nona posição, ficando à frente das demais da região.

Adriane destacou a importância dessa colocação para consolidar o papel de Campo Grande como centro de distribuição, financeiro e de comércio exterior da Rota Bioceânica.

Deixe seu Comentário

Leia Também