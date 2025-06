Campo Grande é finalista em congresso estadual com projeto de digitalização ambiental

Campo Grande é finalista no 3º Congresso Sul-mato-grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que acontece nesta quinta (26) e sexta-feira (27) no Bioparque Pantanal.

A capital foi reconhecida pela iniciativa “Digitalização da Avaliação de Risco de Queda de Árvores”, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Semades), ao lado de outros 10 projetos inovadores selecionados no evento.

Segundo a auditora fiscal de Meio Ambiente da Semades, Silvia Pereira Rahe, até 2023 o sistema utilizado pela Gerência de Arborização atendia apenas parcialmente às demandas do setor.

A virada veio com a criação do ARBOLINK, sistema digital construído em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), que permite a gestão completa da arborização urbana, desde a solicitação até o manejo das árvores, com foco na avaliação de risco.

Promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, o evento terá como objetivo fortalecer a transformação digital nos serviços públicos municipais, promovendo mais eficiência, transparência e economia de recursos, além da modernização de processos administrativos.

