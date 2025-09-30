Campo Grande é pioneira na implementação de pagamento facial pelo Grupo Pereira

Campo Grande se torna a primeira capital brasileira a implementar a tecnologia de reconhecimento facial como meio de pagamento por meio do Vuon, braço financeiro do Grupo Pereira. A nova funcionalidade está vinculada ao cartão próprio do grupo, que já emitiu cerca de 1,5 milhão de unidades.

Desenvolvida em parceria com a Payface, empresa especializada em soluções de pagamento por biometria facial, a tecnologia permite que os clientes realizem compras utilizando apenas o rosto, sem necessidade de cartão físico, senha, celular ou aplicativo.

A solução já está disponível com início em setembro em duas unidades do Grupo Pereira: no Supermercado Comper Itanhangá, em Campo Grande (MS), e no Fort Atacadista do Jardim Liberdade, em Jundiaí (SP). A unidade de Campo Grande é a primeira da rede Comper a adotar o pagamento por reconhecimento facial, destacando a cidade como pioneira no uso dessa tecnologia no Brasil.

“O Vuon Card já é um importante elo de relacionamento com os nossos clientes, e agora damos um passo além ao incorporar a biometria facial como meio de pagamento. A parceria com a Payface traduz o nosso compromisso em oferecer conveniência, inovação e segurança, simplificando a jornada de compra e reforçando o cuidado com quem escolhe o Grupo Pereira para as compras do dia a dia”, afirma Rafael Souza, diretor do Vuon.

A nova funcionalidade promete otimizar a experiência de compra ao eliminar etapas tradicionais de pagamento, como o uso de senhas ou cartões físicos. Victor Braz, diretor de arranjo fechado da Payface, destaca que a solução acelera a ativação do Vuon Card e torna o processo de pagamento mais fluido desde o primeiro momento. “Nossa solução dispensa o cartão físico e senhas, o que otimiza a operação e torna possível que o cliente realize o pagamento pelo Vuon Card imediatamente após aprovação", explica.

O Grupo Pereira, com 174 unidades de negócio em todo o Brasil, inclui diversas redes de supermercados, atacados, farmácias e outras soluções no varejo.

Payface

Fundada no final de 2018, em Florianópolis (SC), a Payface começou suas operações desenvolvendo tecnologias de identificação e pagamento para o checkout de lojas físicas, atendendo clientes como St. Marche, Zona Sul e Prezunic. Em 2023, expandiu sua atuação com a aquisição da SmileGO, especialista em onboarding para cartões private label, o que permitiu sua entrada no mercado de cartões de marca própria, atendendo empresas como Oscar Calçados e Grupo Pereira.

