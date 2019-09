Campo Grande é a 5° melhor cidade do país para abrir uma franquia

A consultoria empresarial especializada em franquias e varejo, Goakira Consultoria, fez um ranking com as dez cidades mais promissoras para se ter um negócio e classificou Campo Grande na quinta posição entre as dez melhores cidades brasileiras da lista.

Essas cidades detêm 20% do potencial nacional de consumo, segundo a consultoria. O estudo “As 10 Melhores Cidades para Investir em Franquia no Brasil” usou informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados das empresas Economapas e Geofusion.

“Avaliamos que, para ser considerada boa para investimento em franquias, uma cidade precisaria ter as duas taxas geométricas de crescimento anual de renda e de população positivas, pois isso indica que há população crescente e renda média domiciliar crescente”, disse Deborah Machado, consultora sênior da Goakira Consultoria.

No ranking das 26 Capitais e Distrito Federal com relação ao saldo de emprego registrado, o levantamento do Ministério do Trabalho do mês de julho apontou Campo Grande na 9ª posição, ficando à frente capitais como Cuiabá (MT) na 10ª e Rio de Janeiro (RJ) 27ª.

“Os municípios que aparecem com essas variáveis positivas ou não foram impactados pela crise ou estão em crescimento econômico.” Segundo Deborah Machado, os municípios com taxas positivas foram listados de acordo com o poder de consumo. “Entraram no ranking cidades que têm população e renda em expansão e maior quantidade de dinheiro disponível nos domicílios para serem gastos de forma variada”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também