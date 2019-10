"Campo Grande é uma das melhores cidades do Brasil", diz Dráuzio Varella

O médico Dráuzio Varella elogiou a capital sul-mato-grossense durante sua passagem para palestrar no Dia do Servidor Público nessa terça-feira (29) na Prefeitura.

Dráuzio deixou claro que gostou do que viu ao transitar pelas ruas da cidade morena. “Aqui fiquei muito surpreso com essa limpeza toda, acho que Campo Grande é uma cidade muito civilizada”, comentou o profissional da saúde.

Ele finalizou acrescentando que Campo Grande é uma das melhores cidades do Brasil. Veja o vídeo que foi publicado pelo prefeito Marquinhos Trad em seu perfil pessoal no Instagram:

E em setembro, o ator, trapezista, e empresário brasileiro, Marcos Frota, veio a capital apresentar o espetáculo em cartaz do Circo dos Sonhos " O Sonho vai Começar" e também rasgou elogios à capital

“Estou encantado com a cidade, ela está limpa e organizada”. Marcos termina o vídeo falando sobre a gestão do município, “quero parabenizar toda a população, ao prefeito e toda sua equipe”, registrou em um vídeo, feito em frente ao Santuário Estadual Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na avenida Afonso Pena.

Em agosto, o cantor sertanejo Eduardo Costa também elogiou a capital. Eduardo passou pela cidade na madrugada de sábado para domingo e não economizou elogios ao município.

“Estou aqui em Campo Grande, a nossa capital Morena, a capital de Mato Grosso do Sul. Estou impressionado com a beleza e com o cuidado que a população tem com a cidade”, elogiou.

“Que educação, que coisa impressionante, você não vê um lixo na rua, isso tem que ser exemplo, temos que levar esse exemplo para dentro da casa da gente, Campo Grande é uma referência. Com todo o respeito às outras capitais, não existe uma capital mais organizada, arrumada, limpa igual Campo Grande”, acrescentou.

