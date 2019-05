Campo Grande Expo 2019 começa nesta terça-feira

A Campo Grande Expo 2019 abre os portões nesta terça-feira (28) com mais de 80 possibilidades entre treinamentos, capacitações, cursos, workshops, palestras e seminários.

A expectativa é de que pelo menos 20 mil pessoas visitem a feira durante os cinco dias de evento. A feira tem como foco sustentabilidade através do fomento das práticas de integrações pertinentes ao novo agro.

O evento acontece até dia 1º de junho, com uma programação extensa das 8h às 18h, no Tatersal da Terra Nova Eventos, a entrada custa R$ 10,00. Para participar das atividades é necessário se cadastrar presencialmente.

A feira será dividida em cinco temas para a segunda edição, no dia 28 de maio, "Dia da Ministra Tereza Cristina", no dia 29, "Dia do Jovem Agro", dia 30, "Dia do IPLF", dia 31 "Dia da Mulher do Agro" e no dia 1º de junho, "Dia do Pantaneiro".

Entre os destaques da edição está o inédito "Campo de Demonstração", onde os parceiros irão mostrar suas tecnologias em sementes e haverá ainda dinâmicas de máquinas, com apresentações ao vivo de equipamentos, implementos e acessórios lançados pelos expositores.

Outra inovação é a presença dos influenciadores digitais do agro que participaram ativamente na divulgação da programação nos últimos meses e marcam presença na feira. Estarão presentes Aretuza Negri, de Piracicaba (SP); Ewerton Martin, do Rio das Pedras (SP) e Carina Queiroz, da capital sul-mato-grossense.

Dentre as atrações culturais da cerimônia, a presença da Orquestra de Viola Revoada Pantaneira e do músico, João Carreiro. Durante a solenidade haverá ainda a Posse do Conselho Consultivo de Notáveis que a partir desta edição irá auxiliar na gestão da feira.

O embaixador do evento é o escritor e palestrante José Luiz Tejon, enalteceu o acontecimento do agronegócio, “é um evento onde o antes, o dentro e o pós porteira da fazenda se reúnem, porque isso é agronegócio: ciência, tecnologia, produtores, cooperativas, distribuidores, revendedores, técnicos, pesquisa e, claro, supermercados, comércio, agroindústria, processadoras, turismo, os jovens e as mulheres”, finalizou.

Já a empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, afirma que o evento se consolida como uma Feira Escola para difusão de tecnologias. “Somos a primeira Feira Escola do Brasil. Ultrapassamos nossa meta que era de 50 temas. Fechamos com 80”, reforça.

