JD1TV: "Campo Grande faz tapa-buraco porque não tem como viver sem", diz Miglioli

Durante entrevista concedida ao JD1, o Secretário Municipal de Infraestrutura de Campo Grande, Marcelo Miglioli, destacou os desafios enfrentados pela cidade diante das mudanças climáticas e da precariedade da malha viária.

Segundo ele, não há como prometer adaptações totais da engenharia urbana a eventos extremos, como chuvas torrenciais, mas a Prefeitura de Campo Grande tem buscado avanços técnicos e estruturais para minimizar os impactos à população.

Miglioli também falou sobre a malha viária de Campo Grande, que é um dos principais problemas herdados de gestões anteriores. De acordo com o secretário, cerca de 70% do asfalto da Capital está comprometido, o que exige ações contínuas de tapa-buracos.

“Campo Grande não faz tapa-buraco porque quer. Faz porque não tem como viver sem”, afirmou. Ele também defendeu que a única solução definitiva é o recapeamento, mas reconheceu o alto custo da operação.

“Recapeamento é caro. Começamos um programa no ano passado e agora estamos reativando com recursos próprios, do Governo do Estado e da bancada federal”, disse.

