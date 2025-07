Campo Grande ganha 9° posto para emissão de identidade

Campo Grande agora conta com nove postos para emissão da nova identidade, ampliando a oferta de serviços e facilitando a vida da população. O espaço será inaugurado nesta quarta-feira (30), nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, no bairro Jóquei Club.

A nova unidade será responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG e utiliza o CPF como número único de identificação. O documento, tem versão digital e física e, a emissão da primeira via é gratuita até 2033.

Inicialmente, a unidade do Shopping Norte Sul funcionará com cinco estações de atendimento e equipe de sete servidores. No local serão ofertadas 200 vagas diárias para atendimentos, com agendamento prévio que deve ser feito no site da Sejusp.

A estrutura deverá ser ampliada nos próximos meses para até dez estações, dobrando a capacidade de atendimentos. Com as novas vagas, sobe para 1.000 o número de identidades emitidas diariamente na capital.

A CIN (Carteira de Identidade Nacional) terá validade variada conforme a faixa etária: cinco anos para crianças até 12 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 60 anos, e validade indeterminada para maiores de 60. A substituição do RG tradicional será obrigatória em todo o país até 2032.

