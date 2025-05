Campo Grande ganha agência da Caixa exclusiva para médias empresas do estado

A primeira agência empresarial no Mato Grosso do Sul com foco nas Médias Empresas foi inaugurada pela Caixa. O espaço funciona no edifício sede do banco em Campo Grande, na Rua Euclides da Cunha, 213, Jardim dos Estados.

O atendimento é direcionado a pessoas jurídicas dos 79 municípios do estado, cujo faturamento anual esteja entre R$ 50 milhões e R$ 1 bilhão.

Os clientes da agência empresarial do Mato Grosso do Sul terão acesso à carteira completa de soluções da Caixa para o setor, como empréstimos de diversas modalidades, financiamentos, crédito rotativo e capital de giro. O banco também coloca à disposição serviços de recebíveis, cobrança, pagamentos, aplicações financeiras, seguros, previdência empresarial e atuação no mercado de capitais.

Presente na inauguração da unidade, o vice-presidente de Negócios de Atacado da CAIXA, Tarso de Tassis, reitera o compromisso em expandir nossa rede e aproximar serviços aos clientes de médio porte. “É um momento de consolidação da história do Atacado na CAIXA, pois estamos trazendo nossos serviços mais perto dos clientes de médio porte.”

Atualmente, o banco já possui 52 agências empresariais em todo o Brasil, com previsão de inauguração também na Paraíba.

