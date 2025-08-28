Menu
Campo Grande ganha quase 8,3 mil novos moradores em um ano, aponta IBGE

Capital se mantém como a cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul

28 agosto 2025 - 14h41Carla Andréa
Campo GrandeCampo Grande  

Campo Grande registrou crescimento populacional de 0,87% entre 2024 e 2025, segundo as Estimativas da População divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28).

A Capital passou de 954.537 habitantes para 962.883, o que representa a chegada de 8.346 novos moradores em um ano.

O levantamento reforça a posição de Campo Grande como a cidade mais populosa do estado, à frente de Dourados (260,6 mil habitantes) e Três Lagoas (141,4 mil).

Apesar do crescimento, o ritmo é considerado moderado. De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Márcio Minamiguchi, a tendência nacional já aponta para uma desaceleração no aumento da população.

“As capitais maiores seguem atraindo moradores, mas em um ritmo cada vez menor, o que já vinha sendo indicado pelo Censo de 2022 e pelas projeções do instituto”, afirmou.

