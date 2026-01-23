Campo Grande ganha voo direto para Belo Horizonte a partir de abril de 2026, anuncia Azul

Campo Grande terá voo direto para Belo Horizonte a partir de 1º de abril de 2026. A rota, que será operada pela Azul Linhas Aéreas, ligará a capital de Mato Grosso do Sul ao Aeroporto Internacional de Confins, principal terminal de Minas Gerais e um dos maiores hubs do país. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23).

Segundo a companhia, os voos serão diários, em ambos os sentidos, e as passagens já estão à venda nos canais oficiais da Azul. A operação será feita com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 pessoas.

De acordo com a programação divulgada, o voo sai de Confins às 8h15 e chega a Campo Grande às 9h25, considerando o fuso horário local. No sentido inverso, a decolagem da capital sul-mato-grossense ocorre às 10h05, com chegada prevista em Belo Horizonte às 13h15.

Com a nova rota, Mato Grosso do Sul amplia a malha aérea, que atualmente conta com voos diretos para São Paulo, pelos aeroportos de Guarulhos e Campinas, e Brasília. A ligação com Belo Horizonte fortalece o turismo e o ambiente de negócios, além de facilitar conexões com outros destinos nacionais e internacionais a partir de Confins.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, afirmou que a retomada da ligação aérea é resultado de um trabalho iniciado durante a pandemia. “Foi um trabalho de anos, em parceria com a Azul, para recuperar essa operação que existia durante a pandemia e havia sido suspensa”, destacou.

Em nota, a Azul afirmou que a nova operação reforça o compromisso da companhia com a ampliação da conectividade aérea no Brasil. “O voo direto entre Confins e Campo Grande facilita o acesso de Mato Grosso do Sul a um dos principais hubs do país e amplia as possibilidades de conexão para diversos destinos no Brasil e no exterior”, disse a gerente sênior de Planejamento de Malha da empresa, Beatriz Barbi.

