Campo Grande institui medalha Irmã Sílvia Vecellio para profissionais da saúde

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou por unanimidade o Projeto de Resolução nº 598/25, que cria a Medalha Irmã Sílvia Vecellio, uma homenagem anual a profissionais da saúde que se destacam pelo humanismo, solidariedade e compromisso com a vida. A proposta foi de autoria do vereador Dr. Victor Rocha e recebeu o apoio do vereador Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite.

A medalha será concedida todo mês de outubro a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, farmacêuticos, agentes comunitários, gestores, pesquisadores e voluntários que se destacarem pelo serviço prestado à comunidade de Campo Grande.

Para Carlos Augusto Melke, Presidente-Executivo da Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos – Hospital São Julião, a criação da honraria representa um importante reconhecimento ao trabalho da saúde: “É uma alegria ver este reconhecimento oficial. Irmã Sílvia nos ensinou que cuidar da saúde vai além de curar doenças, é humanizar, ouvir e transformar vidas".

A medalha homenageia o legado de Irmã Sílvia Vecellio, que dedicou sua vida ao Hospital São Julião e foi responsável por transformá-lo em referência de dignidade e cuidado. Nascida na Itália em 1931, Irmã Sílvia chegou ao Brasil em 1959 e tornou-se um símbolo de compaixão e dedicação.

Com a criação dessa medalha, Campo Grande eterniza o nome de Irmã Sílvia, enquanto valoriza os profissionais da saúde que seguem sua missão de transformar vidas e oferecer cuidado humanizado à população.

