Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste e avança 15 posições no ranking nacional

Capital tem desemprego em 2,9% e lidera geração de empregos em MS

04 setembro 2025 - 14h41Carla Andréa
Campo GrandeCampo Grande  

Campo Grande manteve em 2025 a liderança no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro-Oeste, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

A Capital superou Cuiabá e Goiânia e se consolidou como a cidade mais competitiva da região. No cenário nacional, avançou 15 posições, saindo do 86º para o 71º lugar, além de preservar a primeira colocação no Estado.

Um dos maiores destaques foi no indicador de Inovação e Dinamismo Econômico, no qual Campo Grande subiu 45 posições, alcançando a 33ª colocação. Para a prefeita Adriane Lopes (PP), o resultado reflete a política de modernização e estímulo ao ambiente de negócios.

Além da inovação, a Capital se destacou nos pilares de Funcionamento da Máquina Pública, em 13º lugar, e de Inserção Econômica, com avanço de 41 posições.

No mercado de trabalho, os efeitos já aparecem. Campo Grande registrou em julho de 2025 um saldo positivo de +583 vagas formais, mantendo seis meses consecutivos de geração de empregos.

Atualmente, são cerca de 255 mil vínculos ativos, o que representa um quarto dos quase 700 mil empregos formais existentes em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Caged.

A taxa de desocupação também reflete o bom momento: o índice foi de 2,9% no segundo trimestre de 2025, o menor desde 2012 e um dos quatro mais baixos do país, segundo a Pnad Contínua/IBGE.

