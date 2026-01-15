Campo Grande lidera crescimento da Aena em Mato Grosso do Sul em 2025

A Aena encerrou 2025 com crescimento no número de passageiros e reforçou o protagonismo de Mato Grosso do Sul dentro da sua malha aeroportuária no Brasil. No Estado, os terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã fazem parte do grupo de aeroportos que passam por obras de ampliação e modernização, acompanhando a expansão da demanda aérea registrada ao longo do ano.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande superou a marca de 1 milhão de passageiros em 2025, com crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior, consolidando-se como um dos principais terminais regionais administrados pela concessionária fora dos grandes centros. Já os aeroportos de Corumbá e Ponta Porã integram o pacote de investimentos voltado à melhoria da infraestrutura, eficiência operacional e conforto dos usuários, com foco no fortalecimento da conectividade regional e do turismo de fronteira.

Em âmbito nacional, a Aena registrou 45,6 milhões de passageiros nos 17 aeroportos sob sua administração no Brasil, alta de 5% na comparação com 2024. O desempenho confirma a retomada e a expansão da aviação comercial nos mercados atendidos pela operadora, que atua hoje como a maior concessionária aeroportuária do país e do mundo.

Segundo o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, os resultados refletem a estratégia de priorizar investimentos em infraestrutura moderna e eficiente. Ele destaca que o Brasil segue como mercado estratégico para a companhia, com projetos voltados à modernização dos terminais e à melhoria da experiência dos passageiros.

Entre os aeroportos com maior movimentação do país, Congonhas (SP) liderou o ranking da concessionária, com 24,5 milhões de passageiros e crescimento de 5,9%. Na sequência aparecem Recife, com 9,9 milhões e alta de 3,6%, e Maceió, que avançou 10,7%, chegando a quase 3 milhões de passageiros. No Nordeste, João Pessoa teve o maior crescimento proporcional, com alta de 17,7%, ao movimentar 1,89 milhão de viajantes.

No balanço regional, os aeroportos administrados pela Aena no Nordeste somaram 16,8 milhões de passageiros, crescimento de 5,7% em 2025. Nos demais estados, incluindo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, o total chegou a 28,9 milhões, com alta de 5,1% em relação ao ano anterior. Além de Campo Grande, o Aeroporto de Uberlândia (MG) também superou 1 milhão de passageiros no período.

No Pará, os quatro terminais operados pela concessionária registraram juntos 1,2 milhão de passageiros, com destaque para Santarém, que ultrapassou 507 mil viajantes. Marabá, Carajás e Altamira completam a lista de aeroportos no Estado que apresentaram crescimento ao longo do ano.

Além de Congonhas, todos os aeroportos da Aena em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará estão em obras de ampliação e modernização.

