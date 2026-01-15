Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Cidade

Campo Grande lidera crescimento da Aena em Mato Grosso do Sul em 2025

Terminais de Corumbá e Ponta Porã também recebem investimentos em ampliação e melhorias

15 janeiro 2026 - 08h23Sarah Chaves
Aeroporto Internacional de Campo GrandeAeroporto Internacional de Campo Grande   (Aena)

A Aena encerrou 2025 com crescimento no número de passageiros e reforçou o protagonismo de Mato Grosso do Sul dentro da sua malha aeroportuária no Brasil. No Estado, os terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã fazem parte do grupo de aeroportos que passam por obras de ampliação e modernização, acompanhando a expansão da demanda aérea registrada ao longo do ano.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande superou a marca de 1 milhão de passageiros em 2025, com crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior, consolidando-se como um dos principais terminais regionais administrados pela concessionária fora dos grandes centros. Já os aeroportos de Corumbá e Ponta Porã integram o pacote de investimentos voltado à melhoria da infraestrutura, eficiência operacional e conforto dos usuários, com foco no fortalecimento da conectividade regional e do turismo de fronteira.

Em âmbito nacional, a Aena registrou 45,6 milhões de passageiros nos 17 aeroportos sob sua administração no Brasil, alta de 5% na comparação com 2024. O desempenho confirma a retomada e a expansão da aviação comercial nos mercados atendidos pela operadora, que atua hoje como a maior concessionária aeroportuária do país e do mundo.

Segundo o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, os resultados refletem a estratégia de priorizar investimentos em infraestrutura moderna e eficiente. Ele destaca que o Brasil segue como mercado estratégico para a companhia, com projetos voltados à modernização dos terminais e à melhoria da experiência dos passageiros.

Entre os aeroportos com maior movimentação do país, Congonhas (SP) liderou o ranking da concessionária, com 24,5 milhões de passageiros e crescimento de 5,9%. Na sequência aparecem Recife, com 9,9 milhões e alta de 3,6%, e Maceió, que avançou 10,7%, chegando a quase 3 milhões de passageiros. No Nordeste, João Pessoa teve o maior crescimento proporcional, com alta de 17,7%, ao movimentar 1,89 milhão de viajantes.

No balanço regional, os aeroportos administrados pela Aena no Nordeste somaram 16,8 milhões de passageiros, crescimento de 5,7% em 2025. Nos demais estados, incluindo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, o total chegou a 28,9 milhões, com alta de 5,1% em relação ao ano anterior. Além de Campo Grande, o Aeroporto de Uberlândia (MG) também superou 1 milhão de passageiros no período.

No Pará, os quatro terminais operados pela concessionária registraram juntos 1,2 milhão de passageiros, com destaque para Santarém, que ultrapassou 507 mil viajantes. Marabá, Carajás e Altamira completam a lista de aeroportos no Estado que apresentaram crescimento ao longo do ano.

Além de Congonhas, todos os aeroportos da Aena em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará estão em obras de ampliação e modernização. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de homem com algema
Justiça
Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Prefeitura consulta Tribunal de Contas sobre eventual aumento salarial de servidores
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJ mantém 20 anos de prisão para homem que estuprou a enteada em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Shopping Norte Sul Plaza doa quase 3 toneladas de alimentos ao Mesa Brasil
Prefeita Adriane Lopes
Política
Em menos de 24h, Adriane veta lei dos vereadores que suspendia alta do IPTU na Capital
Contribuintes de Campo Grande aguardando atendimento
Cidade
Moradora contesta serviço entregue pela gestão que cobra IPTU sem desconto
Barquinhos retratam o protesto dos moradores
Cidade
Moradores protestam e colocam barquinho de papel em buraco na Vila Planalto
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Justiça
Justiça reconhece prática reiterada e condena estelionatário por golpe em Campo Grande
Ao longo de 2026, a Caravana da Castração deve chegar a 63 municípios
Cidade
Caravana da Castração inicia atendimentos em cinco municípios a partir de quinta-feira
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
OAB aponta abuso no IPTU e juiz manda prefeitura se explicar em Campo Grande

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande