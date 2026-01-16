Menu
Campo Grande obriga hospitais a adotar protocolo de parto humanizado

A lei foi vale para unidades públicas e privadas que realizam partos

16 janeiro 2026 - 12h24Sarah Chaves
Foto: IlustrativaFoto: Ilustrativa  

Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande, nesta sexta-feira (16), a Lei Complementar  que torna obrigatória a adoção de protocolo de humanização do atendimento às parturientes em todos os estabelecimentos de saúde públicos e privados do município que realizam partos.

A norma determina que as unidades de saúde elaborem e apresentem à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) um protocolo com diretrizes voltadas ao atendimento humanizado, incluindo o direito a acompanhante, respeito às escolhas da gestante, combate à violência obstétrica, incentivo ao aleitamento materno e capacitação das equipes.

Os estabelecimentos terão prazo de 180 dias para apresentar o protocolo à Sesau. O descumprimento da lei pode resultar em advertência, multa de R$ 5 mil e até suspensão temporária do alvará sanitário em caso de reincidência. 

