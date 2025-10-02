Campo Grande realiza primeiro censo da população em situação de rua

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Defensoria Pública e a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, iniciou nesta semana a primeira fase de um censo inédito da população em situação de rua da Capital.

O levantamento, que mobilizou 32 equipes e 96 profissionais, tem como objetivo mapear, contar e georreferenciar esse público, oferecendo dados concretos para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

A ação cumpre a Lei Municipal nº 6.517/2020, que prevê a contagem da população de rua a cada dois anos.

O trabalho de campo foi realizado de forma simultânea nas sete regiões de Campo Grande, incluindo também unidades de acolhimento, como o Centro POP, UAIFA I, casas de passagem, hospitais, UPAs, CAPS e o Terminal Rodoviário.

Segundo o gerente de Proteção Social para a População em Situação de Rua, Thiago de Brito Ribeiro, a metodologia adotada garante maior precisão: “Como a contagem foi realizada em um único dia e de forma simultânea em todas as regiões da Capital, dificilmente haverá dado duplicado, garantindo uma informação mais precisa no momento da soma geral.”

A próxima etapa do levantamento incluirá a aplicação de questionários para detalhar o perfil sociodemográfico e étnico-social da população em situação de rua, além da validação e cruzamento dos dados. A expectativa é concluir todo o processo até dezembro.

