Campo Grande recebe a 3ª edição do Festival Internacional da Carne

Campo Grande se prepara para receber a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, que acontece de 19 a 21 de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento, que promete agradar todos os gostos, vai além da gastronomia, com um mix de cultura, música e atividades para a família inteira.
Com mais de 30 estações gastronômicas, o festival é uma verdadeira celebração das carnes de Mato Grosso do Sul. São opções para todos os paladares, com carnes exóticas como jacaré, avestruz, búfalo e o tradicional pirarucu, além das já famosas carnes de boi e suíno, com porções de 250g por apenas R$ 30.
Márcia Marinho, organizadora do evento, explica que a ideia do Festival é valorizar a rica gastronomia local. "O festival não é só uma festa da carne, mas também um espaço para contar a história do povo de Mato Grosso do Sul, com a valorização dos ingredientes locais e as técnicas de preparo”.
O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, também destaca a importância de eventos como esse, que mostram a carne de MS como uma das melhores do Brasil. “O festival é uma oportunidade de reforçar a nossa posição no mercado mundial e celebrar a qualidade da nossa carne”, afirmou Bumlai.
Música e Diversão para Todos
O Festival conta ainda com uma programação musical variada, passando por estilos como sertanejo, blues, country e DJ sets. Destaque para o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta e sábado. Entre os shows, estão artistas como João Haroldo e Betinho, Bêbados Habilidosos e Cassino Boogie.
Além de saborear as delícias da carne, os visitantes poderão curtir ambientes exclusivos como o Chalé Grill, com música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium com experiências gastronômicas diferenciadas. Para as crianças, a Fazendinha oferece atividades educativas, enquanto a Expoequestre traz provas e exposição de cavalos, garantindo diversão para toda a família.
Competições e Workshops Gastronômicos
No sábado (20), acontece a 3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, onde os melhores assadores competem em estilo fogo de chão. Além disso, o público poderá participar de workshops sobre cortes e técnicas de preparo, como a desossa ao vivo e a famosa Picanha Perfeita.
Serviço
Quando: 19 a 21 de setembro de 2025
Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320, Campo Grande, MS
Horários:
Sexta (19/09): 18h às 23h
Sábado (20/09): 11h às 23h
Domingo (21/09): 11h às 19h
Entrada: Gratuita (opções de consumo no local)
Contato: (67) 99640-1249