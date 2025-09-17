Campo Grande recebe a 3ª edição do Festival Internacional da Carne

Campo Grande se prepara para receber a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, que acontece de 19 a 21 de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento, que promete agradar todos os gostos, vai além da gastronomia, com um mix de cultura, música e atividades para a família inteira.

Com mais de 30 estações gastronômicas, o festival é uma verdadeira celebração das carnes de Mato Grosso do Sul. São opções para todos os paladares, com carnes exóticas como jacaré, avestruz, búfalo e o tradicional pirarucu, além das já famosas carnes de boi e suíno, com porções de 250g por apenas R$ 30.

Márcia Marinho, organizadora do evento, explica que a ideia do Festival é valorizar a rica gastronomia local. "O festival não é só uma festa da carne, mas também um espaço para contar a história do povo de Mato Grosso do Sul, com a valorização dos ingredientes locais e as técnicas de preparo”.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, também destaca a importância de eventos como esse, que mostram a carne de MS como uma das melhores do Brasil. “O festival é uma oportunidade de reforçar a nossa posição no mercado mundial e celebrar a qualidade da nossa carne”, afirmou Bumlai.

Música e Diversão para Todos

O Festival conta ainda com uma programação musical variada, passando por estilos como sertanejo, blues, country e DJ sets. Destaque para o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta e sábado. Entre os shows, estão artistas como João Haroldo e Betinho, Bêbados Habilidosos e Cassino Boogie.

Além de saborear as delícias da carne, os visitantes poderão curtir ambientes exclusivos como o Chalé Grill, com música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium com experiências gastronômicas diferenciadas. Para as crianças, a Fazendinha oferece atividades educativas, enquanto a Expoequestre traz provas e exposição de cavalos, garantindo diversão para toda a família.

Competições e Workshops Gastronômicos

No sábado (20), acontece a 3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, onde os melhores assadores competem em estilo fogo de chão. Além disso, o público poderá participar de workshops sobre cortes e técnicas de preparo, como a desossa ao vivo e a famosa Picanha Perfeita.

Serviço

Quando: 19 a 21 de setembro de 2025

Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320, Campo Grande, MS

Horários:

Sexta (19/09): 18h às 23h

Sábado (20/09): 11h às 23h

Domingo (21/09): 11h às 19h

Entrada: Gratuita (opções de consumo no local)

Contato: (67) 99640-1249

