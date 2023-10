Campo Grande recebe elogios de turistas por limpeza das ruas

O diretor-presidente do Serviço de Limpeza do Distrito Federal Vieira, esteve em Campo Grande no mês passado no evento nacional no Bioparque Pantanal e durante a sua participação destacou o cuidado que a cidade recebe diariamente das equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

“No último dia 19 de setembro estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e achei a cidade muito bonita, em especial muito limpa. Quero aqui parabenizar a Prefeitura, que tem feito um trabalho exemplar na limpeza da cidade”, disse Sílvio.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, destacou sobre a responsabilidade da realização do bom serviço e agradeceu pelo reconhecimento. “É uma grande responsabilidade, a nossa cidade tem quase um milhão de habitantes, com uma imensa área urbana e mesmo assim estamos desempenhando um bom trabalho. Receber esse feedback positivo e de pessoas de fora, é uma honra, é ver que o nosso esforço está valendo a pena”.

Sahib ainda enfatizou que a Sisep tem se pautado no pedido e orientações da população.

Ney Gonçalves, que atua há 31 anos no setor do turismo na área de receptivo, afirma que tem sido frequente ouvir comentários dos clientes sobre Campo Grande. “Dá até orgulho de ouvir os comentários que eles fazem dizendo que a nossa cidade é bem cuidada. Eles ficam impressionados com a limpeza e conservação da Avenida Afonso Pena”. Dos turistas atendidos pela empresa de Ney Gonçalves, 70% são estrangeiros – americanos, ingleses, canadenses, japoneses. Ney Gonçalves também é diretor da Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens).

O guia de turismo Leonardo Resende, que atende muitos clientes vindos da Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro, é outro que relata a visão que os visitantes têm da Capital de Mato Grosso do Sul. “Quando a gente faz o City Tour a gente passa pelos principais pontos da cidade e no trajeto o pessoal costuma elogiar bastante as vias de acesso da cidade, que é uma cidade limpa, ampla, com bastante árvores, que a cidade é muito organizada”.

“A limpeza da cidade é um compromisso levado a sério em Campo Grande. Em nossos Centros de Atendimento aos Turistas e nos eventos que participamos, recebemos diversos elogios dos visitantes pelas iniciativas públicas desenvolvidas e a conscientização da sociedade”, afirma Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

De acordo com o balanço feito pela Superintendência de Serviços Públicos da Sisep, de janeiro a agosto deste ano foram feitos 1.648.762,38 metros quadrados de capina, raspagem e roçagem manual, 22.866.851,58 metros quadrados de roçada mecanizada com uso de máquina costal, 6.236.236,10 metros quadrados de roçada com trator, limpeza de 30.751.970,06 metros quadrados de áreas, 55.06,31 metros quadrados que receberam equipes de varrição de ruas, vias e logradouros públicos e pintura de 1.143,67 km de meio-fio.

Deixe seu Comentário

Leia Também