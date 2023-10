Campo Grande recebe o cognome de 'Capital do Agro'

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande em edição extra na terça-feira (24), a sanção da prefeita Adriane Lopes a Lei que concede à Campo Grande o cognome de "Capital do Agro" do Brasil.

A conquista desse título é respaldada por dados relacionados à produção agrícola da cidade. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com base no ano de 2021 e divulgado no final de 2022, Campo Grande registrou um faturamento bruto da produção agrícola no valor de R$ 1,231 bilhão.

Esse resultado foi obtido a partir da colheita de 738.379 toneladas de produtos em uma área plantada de 161.064 hectares. Essa combinação única de valores coloca Campo Grande no topo do ranking das capitais brasileiras em termos de rentabilidade na produção agropecuária.

O "apelido" foi um projeto apresentado e aprovado na Câmara Municipal pelo vereador Claudinho Serra (PSDB). "Dados do IBGE revelam que Campo Grande é líder indiscutível em faturamento bruto da produção agrícola, área plantada e produção em toneladas entre as capitais brasileiras", afirma o vereador.

A soja é a cultura predominante, respondendo por R$ 1,009 bilhão do valor bruto da produção local, cultivada em uma área de 94 mil hectares e colhendo um total de 394.800 toneladas. Além disso, a cidade também tem uma produção considerável de milho, mandioca, melancia, feijão, algodão, cana-de-açúcar e muito mais.

"Campo Grande está pronta para ostentar esse título com orgulho, destacando-se como um pólo agropecuário de destaque em todo o país. O reconhecimento é uma homenagem à história e ao compromisso contínuo de Campo Grande em contribuir para a grandeza do estado de Mato Grosso do Sul", conclui o vereador.

