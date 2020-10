Campo Grande registra mais de 8 mil raios durante a chuva de ontem

A tempestade que atingiu Campo Grande na tarde desta quarta-feira (07) veio acompanhada por fortes rajadas de ventos e por descargas atmosféricas. A violência dos ventos derrubou árvores e causou graves danos a rede elétrica, como o rompimento de cabos e fios. Em Mato Grosso do Sul foram registradas aproximadamente 41 mil descargas elétricas, e em Campo Grande teve uma média de 8.349.

A Energisa aumentou em 300% o número de equipes no atendimento em campo e as quedas de árvores e descargas atmosféricas foram as principais causas das falhas na interrupção da energia elétrica em 25 bairros da Capital.

Ainda hoje, os bairros que estão em atendimento terão o fornecimento normalizado com a conclusão dos reparos e dos estragos na rede.

As equipes estão trabalhando para garantir o restabelecimento da energia nas unidades consumidoras atingidas. A maioria das ocorrências envolveram objetos lançados à rede pelos fortes ventos, como galhos e árvores. Nesses casos, os reparos são de maior complexidade e devem obedecer a protocolos rígidos de segurança.

Como a energia não produz cheiro e não é visível, a empresa alerta a população para não se aproximar de cabos ou postes com fiação elétrica caída ao chão, pois podem representar riscos à segurança. Nestes casos, a orientação é entrar em contato com a empresa imediatamente pelo 0800 722 7272, pelos canais digitais de atendimento (Gisa pelo número 67 9980-0698 e app Energisa ON) ou site www.energisa.com.br e, isolar a área para que outras pessoas também não se aproximem.

Para situações críticas como essa, a Energisa possui tecnologia para identificar os locais de caráter essencial e prioritário como hospitais, postos de saúde, captação de água, UTI´s domiciliares, entre outros.

