Cidade

Campo Grande se aproxima de nove meses sob contingenciamento orçamentário

Desde março, a Prefeitura tem adotado uma série de ações para reduzir despesas

30 setembro 2025 - 10h11Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo GrandeFoto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande  

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até 31 de dezembro de 2025 as medidas de contingenciamento orçamentário e contenção de despesas no âmbito da administração municipal. A decisão consta no Decreto nº 16.400, assinado pela prefeita Adriane Lopes e publicado em edição extra na segunda-feira (29).

A medida estende a vigência do Decreto nº 16.203, de 7 de março de 2025. Com essa nova prorrogação, Campo Grande se aproxima de completar um ano sob contingenciamento financeiro contínuo.

Desde março, a Prefeitura tem adotado uma série de ações para reduzir despesas e manter o equilíbrio das contas públicas sob a alegação de redução de 25% nos gastos operacionais e o corte de 30% na estrutura administrativa.

A prorrogação foi motivada pelo cenário econômico atual e pela necessidade de atender às exigências da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para permitir ao Município acesso a linhas de financiamento e recursos federais.

O novo decreto estabelece que as medidas poderão ser revistas a qualquer momento, conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Vanguard - Sound

