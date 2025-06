Campo Grande sedia 3º Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes

Mais de 50 prefeituras já confirmaram presença no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento, que começará às 8h desta quinta-feira (26), é considerado o principal encontro de tecnologia voltado à gestão pública municipal no Estado.

O Congresso será promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), e conta com apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

A proposta é reunir prefeitos, gestores públicos e especialistas para debater estratégias inovadoras e soluções tecnológicas voltadas à modernização dos serviços públicos, com foco especial nas pequenas e médias cidades.

Entre os palestrantes confirmados estão a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, o coordenador-geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações, Thyago Braun, além dos prefeitos Mauro Luiz Batista (Aquidauana), Dr. Cassiano Maia (Três Lagoas), Henrique Wancura Budke (Terenos) e o diretor de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

O Congresso será gratuito para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e instituições. As inscrições seguem abertas pelo aqui.

