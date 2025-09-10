Campo Grande sedia encontro regional do Programa Trainee de Gestão Pública

Campo Grande receberá o Encontro Regional do Programa Trainee de Gestão Pública, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), um evento que promete reunir jovens talentos, líderes do setor público e especialistas para dois dias de diálogos inspiradores, troca de experiências e atividades práticas.

O evento, promovido pela Motriz, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, visa aproximar pessoas, territórios e propósitos.

Durante a programação, os trainees terão a oportunidade de participar de oficinas sobre comunicação assertiva, feedback construtivo, gestão com evidências e monitoramento de indicadores, temas essenciais para quem busca se destacar na administração pública.

Além disso, os participantes farão uma visita ao Bioparque Pantanal, promovendo uma integração com a natureza e um mergulho na cultura local.

Dicas para Quem Quer Participar do Programa

Embora voltado para recém-formados, o programa exige que os candidatos possuam mais do que um diploma. Para se destacar, é importante que o candidato tenha:

Perfil desejado: Curiosidade, resiliência, proatividade e disposição para aprender e se desenvolver no setor público. Habilidades necessárias: Pensamento analítico, boa comunicação, capacidade de trabalhar em equipe e interesse por gestão estratégica e inovação.

Como se preparar: Investir em cursos complementares (gestão de projetos, análise de dados), aprimorar soft skills como liderança e comunicação assertiva, além de se familiarizar com o setor público e sua dinâmica.

