Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização

Mulheres chefes de família representam 90% dos moradores das áreas irregulares

04 novembro 2025 - 10h52Vinícius Santos com informações da Câmara Municipal
Favela - Favela -   (Foto: Foto: Pedro Roque)

Dados da Associação das Mulheres de Favelas de Mato Grosso do Sul apontam que cerca de 20 mil famílias vivem hoje em áreas irregulares em Campo Grande, distribuídas em 62 ocupações urbanas. Desse total, 90% das famílias são chefiadas por mulheres, muitas delas mães solo. O levantamento inclui ainda oito aldeias urbanas e comunidades localizadas em regiões como Lagoa e Anhanduizinho, onde está situada a Homex, considerada a maior favela do Estado.

Diante desse cenário, a Câmara Municipal de Campo Grande realizará no próximo dia 14 de novembro, às 8h, a Audiência Pública de Regularização das Favelas. A iniciativa, proposta pelo vereador Landmark Rios (PT) em parceria com a deputada estadual Gleice Jane (PT), reunirá representantes do poder público, movimentos sociais, judiciário e moradores de diversas comunidades da capital. O objetivo é discutir caminhos concretos para a regularização fundiária das áreas de ocupação urbana.

Para o vereador Landmark Rios, a audiência representa um passo importante para dar visibilidade às famílias que há anos constroem suas comunidades com as próprias mãos. “Essas pessoas não pedem favor. Elas querem reconhecimento. Regularizar é garantir o direito básico de morar com dignidade e transformar áreas esquecidas em territórios de oportunidade. Campo Grande precisa voltar a ter uma política habitacional de verdade”, afirmou.

A deputada Gleice Jane reforça que a pauta é, acima de tudo, uma questão de cidadania. “A regularização das áreas de ocupação é fundamental para garantir o direito à moradia digna e o acesso pleno à cidadania. São famílias que há anos vivem sem endereço formal, sem energia elétrica, sem água encanada e sem segurança jurídica. Essa parceria com o vereador Landmark é muito importante para avançarmos nesse debate e buscar soluções conjuntas que assegurem condições de vida dignas para todas e todos”, destacou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Superlua poderá ser vista a olho nu
Cidade
Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande analisa vetos da prefeita Adriane Lopes e projetos de lei
Refis 2025
Cidade
Refis 2025 começa nesta quarta-feira com descontos de até 80% em juros e multas
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital
Cidade
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital
Casa da Mulher de Campo Grande
Cidade
Com investimento de R$ 399 mil, Casa da Mulher Brasileira passa por reforma na Capital
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro
Reparos estão sendo realizados pela cidade
Cidade
Energisa corre para restabelecer fornecimento de energia por completo em MS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Assassinato a tiros no Caiobá termina sem punição a suspeitos por falta de provas
Local do crime -
Justiça
Justiça de Campo Grande manda réu a júri popular por assassinato de 2010
Foto: Karol Resquim -
Política
Simone Tebet é homenageada durante Fórum da Rota Bioceânica em Campo Grande

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote