Campo Grande terá 17 interdições no fim de semana; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para este fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro, em Campo Grande.
As medidas visam garantir segurança e organização durante a realização de eventos religiosos, comunitários e celebrações pelo Dia das Crianças em diferentes regiões da cidade.
Sexta-feira (17)
Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco
Das 12h às 23h
Motivo: Evento religioso
Sábado (18)
Rua Evelina Selingard, entre Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre Joeline Alves Brito e Av. Mário Madeira
Das 12h às 22h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Yokoama, entre Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha
Das 14h às 23h59
Motivo: Festa da Família
Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre Inúbia Paulista e Tucuruvi
Das 17h às 20h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Evelina Selingardi, entre Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre Glauber Rocha, Margarida Machado e Av. Júlio de Castilho
Das 9h às 18h30
Motivo: Evento religioso
Rua Barbacena, 1205, entre Dom João VI e Esmeraldo Maluf
Das 13h às 17h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Marquês de Leão, 652
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua José Antônio, 951
A partir das 13h
Motivo: Instalação de tampão de vidro
Rua Bento José da Silva, entre Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva
Das 18h30 às 21h30
Motivo: Reunião pública
Domingo (19)
Rua José Domingos Bissoli, entre Cezar Augusto Teles e Luís Bento
Das 13h às 19h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Rua Anselmo Selingard, entre Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus
Das 16h à 0h
Motivo: Paquera na Comunidade
Rua Job Rezende de Miranda, entre Triângulo Mineiro e Guaíra
Das 15h às 21h
Motivo: Evento comunitário
Rua Ariri, entre Macambira e Aracati
Das 13h às 17h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
Av. Três Barras, entre Av. Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima
Das 7h às 13h
Motivo: Supressão de árvore
Rua Afonso Celso, entre Artur Pires e Y-Juca Pirama
Das 15h às 20h
Motivo: Festa do Dia das Crianças
