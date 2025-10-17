Menu
Cidade

Campo Grande terá 17 interdições no fim de semana; confira

Agetran orienta motoristas a planejarem rotas alternativas entre sexta e domingo

17 outubro 2025 - 18h42Carla Andréa
Agetran interdita ruas em Campo GrandeAgetran interdita ruas em Campo Grande   (Foto: Divulgação/Agetran)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para este fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro, em Campo Grande.

As medidas visam garantir segurança e organização durante a realização de eventos religiosos, comunitários e celebrações pelo Dia das Crianças em diferentes regiões da cidade.

Sexta-feira (17)

Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco
Das 12h às 23h
Motivo: Evento religioso

Sábado (18)

Rua Evelina Selingard, entre Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre Joeline Alves Brito e Av. Mário Madeira
Das 12h às 22h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Yokoama, entre Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha
Das 14h às 23h59
Motivo: Festa da Família

Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre Inúbia Paulista e Tucuruvi
Das 17h às 20h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Evelina Selingardi, entre Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre Glauber Rocha, Margarida Machado e Av. Júlio de Castilho
Das 9h às 18h30
Motivo: Evento religioso

Rua Barbacena, 1205, entre Dom João VI e Esmeraldo Maluf
Das 13h às 17h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Marquês de Leão, 652
Das 14h às 18h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua José Antônio, 951
A partir das 13h
Motivo: Instalação de tampão de vidro

Rua Bento José da Silva, entre Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva
Das 18h30 às 21h30
Motivo: Reunião pública

Domingo (19)

Rua José Domingos Bissoli, entre Cezar Augusto Teles e Luís Bento
Das 13h às 19h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Anselmo Selingard, entre Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus
Das 16h à 0h
Motivo: Paquera na Comunidade

Rua Job Rezende de Miranda, entre Triângulo Mineiro e Guaíra
Das 15h às 21h
Motivo: Evento comunitário

Rua Ariri, entre Macambira e Aracati
Das 13h às 17h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

Av. Três Barras, entre Av. Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima
Das 7h às 13h
Motivo: Supressão de árvore

Rua Afonso Celso, entre Artur Pires e Y-Juca Pirama
Das 15h às 20h
Motivo: Festa do Dia das Crianças

