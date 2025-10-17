Campo Grande terá 17 interdições no fim de semana; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para este fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro, em Campo Grande.

As medidas visam garantir segurança e organização durante a realização de eventos religiosos, comunitários e celebrações pelo Dia das Crianças em diferentes regiões da cidade.

Sexta-feira (17)

Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco

Das 12h às 23h

Motivo: Evento religioso

Sábado (18)

Rua Evelina Selingard, entre Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães

Das 14h às 18h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre Joeline Alves Brito e Av. Mário Madeira

Das 12h às 22h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Yokoama, entre Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha

Das 14h às 23h59

Motivo: Festa da Família

Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre Inúbia Paulista e Tucuruvi

Das 17h às 20h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Evelina Selingardi, entre Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine

Das 14h às 18h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre Glauber Rocha, Margarida Machado e Av. Júlio de Castilho

Das 9h às 18h30

Motivo: Evento religioso

Rua Barbacena, 1205, entre Dom João VI e Esmeraldo Maluf

Das 13h às 17h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Marquês de Leão, 652

Das 14h às 18h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua José Antônio, 951

A partir das 13h

Motivo: Instalação de tampão de vidro

Rua Bento José da Silva, entre Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva

Das 18h30 às 21h30

Motivo: Reunião pública

Domingo (19)

Rua José Domingos Bissoli, entre Cezar Augusto Teles e Luís Bento

Das 13h às 19h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Rua Anselmo Selingard, entre Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus

Das 16h à 0h

Motivo: Paquera na Comunidade

Rua Job Rezende de Miranda, entre Triângulo Mineiro e Guaíra

Das 15h às 21h

Motivo: Evento comunitário

Rua Ariri, entre Macambira e Aracati

Das 13h às 17h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

Av. Três Barras, entre Av. Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima

Das 7h às 13h

Motivo: Supressão de árvore

Rua Afonso Celso, entre Artur Pires e Y-Juca Pirama

Das 15h às 20h

Motivo: Festa do Dia das Crianças

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também