Campo Grande terá ato de apoio a Bolsonaro no 7 de Setembro

O deputado estadual Coronel David (PL) convocou a população para participar da manifestação do 7 de Setembro, que ocorrerá neste domingo, às 16h, em frente ao Bioparque Pantanal, na Avenida Afonso Pena.

O evento tem como objetivo apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, defender a anistia aos presos do 8 de janeiro e protestar contra o que os organizadores chamam de perseguição política e abusos de poder.

O ato, que conta com o apoio de representantes políticos da direita e líderes religiosos também faz parte de um movimento nacional, com grandes concentrações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A convocação ocorre um mês após a mobilização do "Reaja Brasil", realizada em agosto. A organização do evento orienta os participantes a chegarem cedo e usarem roupas leves e sapatos confortáveis para o ato.

