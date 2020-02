Campo Grande terá "Enterros dos Ossos" nesse final de semana

Os campo-grandenses e visitantes terão a chance de ter o último contato com a folia nesse sábado (29). O famoso “Enterro dos Ossos” acontecerá amanhã na Esplanada Ferroviária. Além do último bloco de rua, descendo a avenida Calógeras, na praça dos Imigrantes, acontecerá uma feira Vegan.

Ainda na famosa Esplanada, os foliões que aproveitaram o período das festas poderão fazer outra despedida e curtir o pós-carnaval durante esse final de semana. O “Enterro dos Ossos” do bloco da Capivara Blasé contará com o Grupo Sampri, Chokito e Bateria Poderosa da Vila Carvalho.

Prevenção durante as festas

A secretaria municipal de Saúde seguirá nas ruas da capital orientando os foliões sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST). Durante todo o carnaval, a secretaria realizou ações de prevenção e orientação, nesse final de semana não será diferente.

Ainda pensando na saúde pública, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) continuará atendendo em horário especial, aberto das 19h até 23h com testes rápidos para detecção de doenças.

Blitz

Uma blitz acontecerá na esquina da rua Rio Grande do Sul com a avenida Afonso Pena, onde serão entregues materiais informativos e preservativos aos motoristas, além das orientações em caso de suspeita de contágio com alguma IST.

Feira Vegan

A secretaria municipal de Cultura e Turismo vai manter as atividades da feira Vegan, na praça dos Imigrantes, na rua Rui Barbosa, 65 – esquina com a rua Joaquim Murtinho.

No local, os visitantes terão acesso a culinária vegana e hortifruti direto dos produtores e sem agrotóxicos. Também haverá venda cosméticos 100% naturais e artesanais.

