Campo Grande terá o primeiro santuário dedicado a São Carlo Acutis

A Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Capela do Milagre, será o primeiro santuário do mundo dedicado a São Carlo Acutis, jovem santo da era digital canonizado pelo Vaticano. A elevação da capela à condição de Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis foi anunciada neste domingo (7) pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, durante uma Missa de Ação de Graças que reuniu mais de 4.500 fiéis.

“Me pareceu muito razoável que a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o primeiro milagre reconhecido de São Carlo Acutis, seja erigida em santuário, dedicado aos dois: Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. Certas coisas não são escolhas humanas, mas desígnios de Deus”, declarou Dom Dimas.

O reconhecimento ocorre em razão do milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis ocorrido na Capital sul-mato-grossense, em 2013, o que contribuiu decisivamente para a canonização do jovem.

A oficialização como santuário deve ocorrer a partir de outubro, coincidindo com as celebrações da Festa de Nossa Senhora Aparecida, tradicional no calendário da comunidade local.

Canonização

No domingo (7), uma Missa de Ação de Graças pela canonização de São Carlo Acutis lotou completamente a Paróquia São Sebastião, com presença expressiva de fiéis espalhados pela igreja, áreas externas, salão paroquial e estacionamento.

A celebração foi marcada pela emoção e pela devoção popular, que se intensificaram nos últimos meses com a preparação para o anúncio oficial do Vaticano.

Missa no último domingo (7) em Campo Grande. (Foto Reginaldo Araújo)

Durante a semana da canonização, foi exposto na paróquia o pulôver azul usado por Carlo Acutis, peça considerada relíquia sagrada e doada à igreja por sua mãe, Antonia Salzano. Segundo o pároco, padre Marcelo Tenório, a vestimenta voltará a ser exibida apenas durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, no próximo mês.

Com a oficialização, Campo Grande entra no mapa internacional da devoção a São Carlo Acutis, cuja história de fé, tecnologia e caridade continua a inspirar jovens e famílias em todo o mundo.

