Campo Grande terá várias interdições no trânsito neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou uma série de interdições viárias em Campo Grande entre sexta (5) e domingo (7), em razão de eventos religiosos, comunitários, natalinos e esportivos espalhados por vários bairros da cidade.

As alterações envolvem avenidas e ruas de grande circulação e ocorrerão em diferentes horários ao longo do fim de semana. A Agetran orienta os motoristas a redobrarem a atenção para garantir fluidez e segurança no trânsito.

Data: 05/12/25

Horário: 15:00 às 23:00 Hs

Local: Avenida Gunter Hans entre as Ruas Martins Pescador e Carlota Dos Santos Saueia.

Motivo: Evento Religioso

Data: 05/12/25

Horário: 17:00 às 22:00 Hs

Local: Rua Barueri, entre as Ruas Anacá e Taja.

Motivo: Evento Comunitário Meu Bairro É Show

Data: 06/12/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Ofaié Xavante, esquina com a Rua Marquês De Pombal e Rua Lourenço De Jesus Ferro até a esquina com a Dalva De Oliveira.

Motivo: Natal Solidário

Data: 06/12/25

Horário: 18:00 às 21:30 Hs

Local: Rua Jacarepaguá, 08 Interdição Parcial entre a Travessa Frederico e Cândida Lima De Barros.

Motivo: Evento Natalino

Data: 06/12/25

Horário: 18:00 às 23:00 Hs

Local: Rua Dos Pampas Entre As Ruas Das Coxilhas e Verdes Mares.

Motivo: Evento Religioso

Data: 06/12/25

Horário: 16:00 às 22:00 HS

Local: Avenida Roseira Entre As Ruas Igapó e Euclydes De Oliveira

Motivo: Religioso

Data: 06/12/25

Horário: 14:00 às 22:.00 Hs

Local: Rua Manoel Garcia De Sousa entre as Ruas Tucuruvi e Pinhal

Motivo: Evento Esportivo

Data: 07/12/25

Horário: 09:00 às 18:00 Hs

Local: Rua General Gentil Marcondes entre as Ruas Da Divisão e Mauro Rodrigues De Oliveira.

Motivo: Evento Religioso

