Campo Grande vira "cenário de guerra" em treinamento com aviões

De hoje (14) até o dia 1º de setembro, cerca de 700 militares brasileiros e de outros países participam do 'Exercício Conjunto Tápio', em Campo Grande. Em sua 6ª edição, o evento se trata de uma programação tradicional militar, que simula exercícios típicos de uma situação de guerra. Por tanto, se avistarem aviões no céu, não se assustem!

A programação é liderada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e conta com militares do Exército, Marinha e da própria Força Aérea, além de representantes de países parceiros, segundo divulgado.

O treino é considerado um dos maiores de guerra realizados pela Força Aérea. Serão usadas 30 aeronaves. Entre elas, caças A-29, Super Tucano e A1-M, helicópteros H-60 Black Hawk e H-36 Caracal e os vetores E-99 e R-99.

Vale destacar que vetores são as maiores aeronaves das forças militares, que podem transportar até 238 passageiros.

Conforme divulgado pela FAB, o treinamento inclui a realização de missões que abrangem Reconhecimento Aeroespacial, Infiltração Aérea, Busca e Salvamento em Combate, NVG (Óculos de Visão Noturna), apoio Aéreo Aproximado, Lançamento de Paraquedistas e Cargas, e Evacuação Aeromédica.

